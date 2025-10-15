Fa videochiamata oscena alla compagna di classe con il cellulare del padre Quest’ultimo viene indagato Di chi è la responsabilità?
Una videochiamata tra ragazzi, uno smartphone, una denuncia. Da qui parte una storia che ha assunto contorni giudiziari inattesi, portando sotto accusa non l'autore materiale del gesto, ma suo padre. L’episodio risale all’anno scorso, in un contesto scolastico, dove un tredicenne avrebbe mostrato i propri genitali a una coetanea durante una videochiamata effettuata tramite il telefono del genitore. Il fatto, una volta emerso, è stato segnalato dai genitori della ragazza, dando il via a un’indagine della Procura. L'articolo Fa videochiamata oscena alla compagna di classe con il cellulare del padre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un ragazzo di 13 anni aveva mostrato i genitali a una coetanea in videochiamata. Il papà del ragazzo deve rispondere di corruzione di minore per non aver esercitato il controllo - facebook.com Vai su Facebook