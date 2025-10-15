F1 Wolff ha deciso il futuro di Russell | l’annuncio non lascia dubbi

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha messo le cose in chiaro per quanto riguarda il futuro di George Russell. Nell’arco di questa stagione si sono susseguite molte voci in merito all’interesse della Mercedes per Max Verstappen. Una suggestione e nulla più, a quanto pare. La scuderia tedesca capeggiata da Toto Wolff, infatti, ha deciso di mettere le cose in chiaro per quanto concerne l’imminente futuro. Il team principal della Mercedes ha preso una posizione inequivocabile sul suo pilota numero uno, George Russell. L’annuncio fatt da Wolff non lascia spazio ad interpretazioni. Mercedes, deciso il futuro di Russell: le parole di Toto Wolff. 🔗 Leggi su Sportface.it

