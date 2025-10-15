F1 statistiche GP Usa 2025 In Texas Lewis Hamilton detta legge È lui lo ‘Sceriffo’ di Austin!
Il Circuit of the Americas di Austin si prepara a ospitare il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 per la tredicesima volta. L’autodromo edificato in Texas, apparso sulla scena della massima categoria automobilistica nel 2012, sta dunque diventando uno dei contesti più utilizzati dal Circus in terra statunitense. Solamente due località americane hanno organizzato più gare valevoli per il Mondiale di F1. Watkins Glen si è issato a quota 20, essendo stato ininterrottamente inserito in calendario dal 1961 al 1980. Inoltre Indianapolis ha ospitato 19 competizioni iridate, seppur con “la tara” di 11 edizioni della 500 miglia considerate parte integrante del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it
