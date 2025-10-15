F1 il regista ricorda il ciak più pericoloso | Se Brad Pitt avesse sbagliato si sarebbe spalmato sul muro

Sequenze adrenaliniche a tutta velocità nel film sulla Formula 1 di Joseph Kosinski, ma non sono mancati alcuni momenti di pericolo in cui il regista ha incrociato le dita augurandosi che tutto andasse per il meglio. Il regista di F1, Joseph Kosinski, ricorda chiaramente il momento più spaventoso dell'hit sportivo ad alto tasso adrenalinico che ha messo alla prova le capacità di pilota di Brad Pitt. Incentrato sull'ex pilota di Formula 1 Sonny Hayes e sul suo ritorno in pista per salvare la sua nuova squadra, F1 include scene di Pitt alla guida durante il vero Gran Premio di Las Vegas nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

