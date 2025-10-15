F1 Frederic Vasseur verso Austin | Weekend impegnativo con la Sprint vogliamo cambiare rotta
La Ferrari vuole rialzare la testa dopo un periodo estremamente negativo e spera di interrompere già questo weekend al COTA di Austin la sequenza di cinque gare consecutive fuori dal podio. Gli scarsi risultati degli ultimi due mesi hanno retrocesso la Scuderia di Maranello dal secondo al terzo posto nel Mondiale costruttori con un distacco di 27 punti dalla Mercedes e solamente a +8 sulla quarta piazza della Red Bull. Il 2025 della Rossa è già totalmente fallimentare, ma la speranza dei tifosi del Cavallino sarebbe perlomeno quella di tornare a battagliare nelle posizioni di vertice sia con Charles Leclerc che con Lewis Hamilton nelle ultime sei tappe della stagione in attesa della rivoluzione regolamentare dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
