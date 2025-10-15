Il Mondiale di F1 entra nell’ultimo quarto, quello che assegnerà il titolo piloti a uno tra Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. Chiaramente, ognuno di loro ha possibilità ben differenti di fregiarsi dell’Iride. C’è chi ne ha di più e chi di meno. Di certo, sono valori superiori allo “ zero ” detenuto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Zero è anche il numero di successi conseguiti dalla Ferrari nella stagione corrente. Il piatto ha cominciato a piangere già da Melbourne e nessuno avrebbe mai immaginato che il 2025 potesse assumere tinte così tetre. Alle dichiarazioni roboanti e alle promesse di tornare a festeggiare un Mondiale, parzialmente motivate dal vigoroso finale 2024, ha però fatto seguito una realtà dei fatti ben diversa dalle intenzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ferrari cerca la “foglia di fico” per salvare il decoro. Il 2025 sta assumendo i contorni di una disfatta totale