F1 Brown non ci sta | bordata pesantissima ad Alex Palou

Il CEO della McLaren, Zak Brown, si scaglia con rabbia contro il quattro volte campione IndyCar Alex Palou: bordata pesantissima. Non cennano a placarsi le tensioni intorno alla vicenda che vede protagonisti il CEO della McLaren, Zak Brown, ed il quattro volte campione IndyCar, Alex Palou. In quel di Londra continua a tenere banco la causa legale coinvolge appunto la McLaren ed il noto pilota, a cui il team chiede un risarcimento che si aggira intorno ai 21 milioni di dollari. Il motivo è legato all’interruzione del contratto sottoscritto con la scuderia papaya. Sotto i riflettori del processo ci sono principalmente Zak Brown e Alex Palou. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scopri altri approfondimenti

Altro che “gioco da bar”–Stefano De Martino ha usato Affari Tuoi come arma contro Pier Silvio e Gerry Scotti, ridicolizzando chi parla di cultura e abilità. “Laureati? A casa! Master? Non servono!” ha urlato sorridendo. Una bordata velenosa, che ha trasformat - facebook.com Vai su Facebook

Brown-Palou, lo scontro continua: “Ridicolo pensare che io non volessi Piastri” - Non si placano le tensioni intorno alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti il CEO di Woking e il campione Indy ... Lo riporta formulapassion.it

Anche Brown pronto a riaccogliere Horner: “Non prendiamo il tè insieme ma farà bene averlo in F1” - Il boss McLaren, Zak Brown, vede con favore il ritorno in F1 del vecchio nemico Christian Horner, che sta cercando un team nel 2026 ... formulapassion.it scrive

F1, Brown: "Norris non vuole una faida con Verstappen, hanno voltato pagina". VIDEO - Verstappen dello Spielberg: "Lando ha fatto un passo in avanti, non è il tipo che vuole una faida con Max. Scrive sport.sky.it