F1 Austin 2025 | Ferrari smarrita Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo

La Formula 1 riparte da Austin per un finale di stagione infuocato! Beatrice Frangione ne parla con Giandomenico Tiseo, giornalista di OA Sport e Tuttosport, analizzando tutti i temi caldi del momento: Ferrari in crisi d’identità e prestazioni altalenanti Rumors sul possibile ritorno di Christian Horner in Ferrari McLaren: la lotta interna tra Norris e Piastri sarà ancora regolata dalle “Papaya Rules”? Tutto questo alla vigilia del GP degli Stati Uniti ad Austin, con un finale di campionato che promette scintille! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste e approfondimenti sul mondo della Formula 1! #Formula1 #F1 #Ferrari #McLaren #AustinGP #BeatriceFrangione #GiandomenicoTiseo #OASport #Tuttosport #Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it

