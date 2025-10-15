F1 Austin 2025 | Ferrari smarrita Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo

La Formula 1 riparte da Austin per un finale di stagione infuocato! Beatrice Frangione ne parla con Giandomenico Tiseo, giornalista di OA Sport e Tuttosport, analizzando tutti i temi caldi del momento: Ferrari in crisi d’identità e prestazioni altalenanti Rumors sul possibile ritorno di Christian Horner in Ferrari McLaren: la lotta interna tra Norris e Piastri sarà ancora regolata dalle “Papaya Rules”? Tutto questo alla vigilia del GP degli Stati Uniti ad Austin, con un finale di campionato che promette scintille! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste e approfondimenti sul mondo della Formula 1! #Formula1 #F1 #Ferrari #McLaren #AustinGP #BeatriceFrangione #GiandomenicoTiseo #OASport #Tuttosport #Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 Austin 2025: Ferrari smarrita, Horner in arrivo? Con Giandomenico Tiseo

News recenti che potrebbero piacerti

Leclerc e la Ferrari: ad Austin un anno dopo per ripetersi #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP - X Vai su X

Nel weekend la Ferrari tornerà ad Austin dopo il successo della scorsa annata. Scopriamo gli orari del GP degli Stati Uniti https://www.virgilio.it/motori/motor-sport/formula-1/gp-stati-uniti-orari-tv/298681/ - facebook.com Vai su Facebook

Orari F1 Austin 2025: la gara su TV8, Sky e Now. Torna la Sprint! - Tutti gli orari F1 Austin 2025 su TV8, Sky e Now: ecco quando seguire prove, qualifiche, Sprint e gara del GP degli Stati Uniti. Scrive quotidianomotori.com

F1, Frederic Vasseur verso Austin: “Weekend impegnativo con la Sprint, vogliamo cambiare rotta” - La Ferrari vuole rialzare la testa dopo un periodo estremamente negativo e spera di interrompere già questo weekend al COTA di Austin la sequenza di ... Segnala oasport.it

F1 | Vasseur: "La Ferrari è unita: vogliamo cambiare rotta ad Austin" - Il team principal francese si tiene lontano dai proclami ammettendo che negli ultimi appuntamenti la squadra ha non ha saputo sfruttare al massimo il potenziale del pacchetto. Da msn.com