Exploit in maglia azzurra Camarda rientra a Lecce con tre gol all’attivo

LECCE – Tre gol realizzati in due partite valevoli per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2027: Francesco Camarda, esordiente nell’Under 21 di Silvio Baldini, si è già imposto all’attenzione dello staff azzurro.Il 17enne di proprietà del Milan, in questa stagione ceduto in prestito al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

