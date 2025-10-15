Ex pm del caso Poggi Venditti al Riesame | La mia vita rovinata
È arrivato a Brescia qualche minuto prima delle 11, fendendo accanto al suo avvocato, Domenico Aiello, una folla di telecamere appostate fuori dall’ingresso principale del Tribunale proprio per lui, indagato ‘eccellente’. Poi, dopo un’ora abbondante davanti al Riesame, se ne è andato dal retro. "La mia vita è rovinata anche se io non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio" ha detto Mario Venditti in udienza rilasciando dichiarazioni spontanee. Anche il legale, che ha depositato una corposa memoria, ha detto la sua: "Ci vuole senso di responsabilità prima di rovinare la vita delle persone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
