Ex modella e imprenditrice aveva sfilato un mese fa sul red carpet del Festival di Venezia

Agi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Originaria della provincia di Bergamo Pamela Genini ad appena 19 anni era stata in televisione come partecipante del reality show di Deejay Tv Isola di Adamo ed Eva. L’esperienza sul piccolo schermo non ha avuto seguito. La ragazza, uccisa nella serata del 14 ottobre dal fidanzato Gianluca Soncin, aveva iniziato una carriera come modella per poi diventare imprenditrice. Nell’appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via privata Iglesias, tra i quartieri di Gorla e Ponte Nuovo, in cui si era trasferita due anni fa. A Milano con un’amica ha creato un attività imprenditoriale di vendita brand di costumi da bagno nel segmento di mercato del lusso. 🔗 Leggi su Agi.it

ex modella e imprenditrice aveva sfilato un mese fa sul red carpet del festival di venezia

© Agi.it - Ex modella e imprenditrice aveva sfilato un mese fa sul red carpet del Festival di Venezia

Approfondisci con queste news

ex modella imprenditrice avevaChi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno a Milano: l’ex modella voleva lasciarlo - È stata uccisa nella serata di ieri martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, ... fanpage.it scrive

ex modella imprenditrice avevaPamela Genini: chi era la donna uccisa dal compagno a Milano. Modella e imprenditrice, il reality su un'isola a 19 anni - La ventinovenne è stata accoltellata a morte da Gianluca Soncin, 52 anni, che poi ha tentato di togliersi la vita. Come scrive today.it

ex modella imprenditrice avevaChi era Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno - Il rapporto tra i due era teso da diverso tempo e c'erano stati alcuni campanelli d'allarme, rimasti inascoltati ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Modella Imprenditrice Aveva