Ex Libeccio di Pegli Comune al lavoro per restituire i locali alla collettività

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comune al lavoro per ottenere i locali del Libeccio, ex bar sul lungomare di Pegli sequestrato nell'ottobre 2023, e ricavarne uno spazio per finalità sociali e istituzionali. Lo ha annunciato l'assessore al Demanio Marittimo Davide Patrone, rispondendo al consigliere comunale Filippo Bruzzone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it



