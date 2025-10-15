Ex Ilva sindacati convocati a PChigi

20.00 I sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro sull'ex Ilva per il 28 ottobre alle ore 18. Nella convocazione si scrive che l'incontro sarà "per un aggiornamento sulla situazione del Gruppo Acciaierie d'Italia". E' quanto si apprende da fonti sindacali che, tuttavia, confermano lo sciopero di 24 ore proclamato per domani in tutti gli stabilimenti del gruppo. Previsti a Taranto cortei e sit-in. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it