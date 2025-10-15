Ex Ilva sindacati convocati a PChigi
20.00 I sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi per un incontro sull'ex Ilva per il 28 ottobre alle ore 18. Nella convocazione si scrive che l'incontro sarà "per un aggiornamento sulla situazione del Gruppo Acciaierie d'Italia". E' quanto si apprende da fonti sindacali che, tuttavia, confermano lo sciopero di 24 ore proclamato per domani in tutti gli stabilimenti del gruppo. Previsti a Taranto cortei e sit-in. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Ex Ilva, spezzatino indigesto (ma forse inevitabile). Un solo altoforno attivo, perdite per 50 milioni al mese e nessun piano industriale chiaro. I sindacati paventano la "macelleria sociale" - X Vai su X
I sindacati hanno avviato la campagna di assemblee che culmineranno con la mobilitazione. Chiedono «un intervento pubblico forte che guidi la transizione e il rilancio dell'ex Ilva» - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, domani lo sciopero. E il governo convoca i sindacati - È arrivata la convocazione ufficiale del governo ai sindacati metalmeccanici per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Come scrive msn.com
Ex Ilva, il governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi - È arrivata la convocazione ufficiale del governo ai sindacati metalmeccanici per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Si legge su msn.com
Regione Piemonte convoca tavolo su situazione siti ex Ilva - La Regione Piemonte convoca un tavolo di crisi sull'ex Ilva il 28 ottobre, nel grattacielo sede dell'ente, con l'obiettivo di "monitorare l'evoluzione della situazione dei siti di Novi Ligure, Racconi ... Come scrive ansa.it