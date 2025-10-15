Tempo di lettura: 2 minuti “ C’è un valore simbolico forte nella scelta di tenere l’incontro dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza p roprio all’interno dell’ ex cinema Eliseo, nel cuore di Avellino. Un edificio che, per decenni, è stato un punto di riferimento per la vita culturale della città e che oggi si presenta come un contenitore ferito, segnato dal tempo, dall’incuria e dall’abbandono”. A sottolinearlo è stata il commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, che nel suo intervento ha voluto rivolgere un messaggio che va oltre il tema della giornata, anche riguardo alle ennesime rassicurazioni sulla questione finanziaria dell’Ente: “Abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio qui, in un edificio che è un luogo di cultura, ma che, ahimè, è stato abbandonato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Eliseo, il Commissario Perrotta: “Pronti a riempirlo di contenuti”