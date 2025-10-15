Ex Eliseo il Commissario Perrotta | Pronti a riempirlo di contenuti
Tempo di lettura: 2 minuti “ C’è un valore simbolico forte nella scelta di tenere l’incontro dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza p roprio all’interno dell’ ex cinema Eliseo, nel cuore di Avellino. Un edificio che, per decenni, è stato un punto di riferimento per la vita culturale della città e che oggi si presenta come un contenitore ferito, segnato dal tempo, dall’incuria e dall’abbandono”. A sottolinearlo è stata il commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, che nel suo intervento ha voluto rivolgere un messaggio che va oltre il tema della giornata, anche riguardo alle ennesime rassicurazioni sulla questione finanziaria dell’Ente: “Abbiamo voluto organizzare questo incontro proprio qui, in un edificio che è un luogo di cultura, ma che, ahimè, è stato abbandonato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato la nomina del dottor Eliseo Cuccaro a Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con sede a Napoli. Il decreto, firmato dal Vicepresidente del Consiglio e - facebook.com Vai su Facebook
Salvini firma decreto: Eliseo Cuccaro commissario straordinario Autorità portuale Tirreno centrale - X Vai su X
Osservatorio, il Prefetto Riflesso: “Criminalità in fermento, ma niente allarmismi”. Il Commissario straordinario Perrotta: “Occorre una attenta riflessione” - Si è svolta presso l’ex GIL – Cinema Eliseo di Avellino la nona tappa dell’Osservatorio territoriale promosso dal Prefetto della Provincia, con la partecipazione del Commissario straordinario ... Riporta corriereirpinia.it
All’ex Gil Prefetto e Commissario incontrano la città: a confronto su emergenze e criticità - Un confronto pubblico sulla città e le sue problematiche con il Prefetto della Provincia di Avellino Rossana Riflesso, il Commissario Straordinario del Comune Giuliana Perrotta, le Forze ... Si legge su corriereirpinia.it
Avellino, arriva il commissario straordinario Giuliana Perrotta alla guida del Comune - Perrotta prende il posto di Laura Nargi, ormai ex sindaca della città irpina, caduta sull'approvazione del bilancio dopo appena ... Riporta fanpage.it