evento benefico cuori che battono

Evento benefico che si terrà a Milano il 26 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso il Teatro Fontana.L’ingresso è libero con offerta libera, e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.Siamo un gruppo di amici, tutti professionisti in vari ambiti, mossi unicamente dal desiderio di fare del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Oltre ad accendere i cuori si accendono le casse! I JeegRobots Cartoon Cover Band saranno live al Passetto sempre per l'evento “Accendiamo il Cuore” Dalle 15:00, il pomeriggio sarà ricco di attività: Motoraduno benefico e arrivo al Passetto - facebook.com Vai su Facebook

evento benefico cuori che battono - L’ingresso è libero con offerta libera, e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. milanotoday.it scrive

I Cuori al chiaro di luna battono forte. Raccolti 360mila euro per i bambini malati - Il Chiostro Grande di Santa Maria Novella ha brillato di bellezza e generosità con il Charity Gala “Cuori al Chiaro di Luna“, organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini onlus guidata dalla ... Scrive lanazione.it