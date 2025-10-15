È sempre illuminante incontrare Evelino Pidò e, alla fine dell’intervista, continueresti ad ascoltarlo ancora per ore. Il direttore d’Orchestra torna alla Scala per “ La Fille du régiment “ opéra comique di Gaetano Donizetti, libretto di Bayard e Vernoy de Saint-Georges, regia e costumi di Laurent Pelly ripresi da Christian Räth; il Coro è diretto da Alberto Malazzi. Nel ruolo di Marie ci sarà Julie Fuchs, in quello di Tonio Juan Diego Flórez, Sulpice Pietro Spagnoli, Marquise de Berkenfield è Géraldine Chauvet, Hortensius Pierre Doyen, Duchesse de Crakentorp Barbara Frittoli. “La Fille du règiment“ che manca al Piermarini da 18 anni è in scena da venerdì fino al 7 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Evelino Pidò, passione Donizetti: "Ho già vissuto il successo a Parigi. E con il regista c'è piena sintonia"