Eva contro Eva | come Bette Davis ha ridefinito l’archetipo della diva

75 anni fa l'esordio del capolavoro da Oscar di Joseph L. Mankiewicz, in cui Bette Davis dava vita al più grande ruolo della sua carriera, Margo Channing, disegnando l'archetipo dell'attrice sul viale del tramonto. Quando, il 13 ottobre 1950, Eva contro Eva viene presentato a New York, due settimane prima dell'uscita nelle sale americane, la critica lo accoglie fin da subito come un capolavoro. Sceneggiato e diretto da Joseph L. Mankiewicz sulla base di The Wisdom of Eve, un racconto pubblicato quattro anni prima dall'attrice teatrale Mary Orr, All About Eve si avvia a diventare il film-evento della stagione, sulla scia di un'altra pellicola che, con appena due mesi d'anticipo, aveva già suscitato un vasto entusiasmo: Viale del tramonto di Billy Wilder, un dramma dai contorni noir incentrato su una star del cinema muto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eva contro Eva: come Bette Davis ha ridefinito l’archetipo della diva

