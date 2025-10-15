Eurispes | Italia divisa e diseguale Il sud resta fanalino di coda

Forti disparità continuano ad esserci tra nord e sud d’Italia, secondo l’Eurispes. Il Mezzogiorno resta indietro soprattutto su sanità e lavoro. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Eurispes: Italia divisa e diseguale. Il sud resta fanalino di coda

