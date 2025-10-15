Etrulab laboratori per bambini al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Partirà sabato 18 ottobre la serie di appuntamenti del ciclo “ETRULab”, organizzato dai Servizi Educativi e Accessibilità del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in collaborazione con CoopCulture, e pensato appositamente per i bambini dai 5 agli 11 anni.Ogni fine settimana i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Creatività, scoperta e condivisione: tornano i laboratori per bambini al museo e in biblioteca - Tornano a Follonica, in provincia di Grosseto, i laboratori per bambini al Museo Magma e alla biblioteca della Ghisa ... Secondo grossetonotizie.com

Laboratori dedicati ai bambini nei musei civici per un mese - Dal 12 giugno al 7 luglio, dal lunedì al venerdì, i musei civici spezzini propongono una serie di attività e laboratori per i ... Si legge su lanazione.it

Bambini & musei: i 30 italiani imperdibili, regione per regione - Si tratta di un moderno museo interattivo che invita i bambini a esplorare le scienze, l’arte e la matematica attraverso il gioco. Da dilei.it