Etica e Ai riflessione all’Iss con il card Parolin

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha tenuto una lectio magistralis all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della nascita del Centro Nazionale Intelligenza Artificiale e Tecnologie Innovative per la Salute. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

etica e ai riflessione all8217iss con il card parolin

© Tv2000.it - Etica e Ai, riflessione all’Iss con il card. Parolin

Scopri altri approfondimenti

Leone XIV: “c’è urgente bisogno di una riflessione sulla dimensione etica dell’intelligenza artificiale e del suo governo responsabile” - C’è “urgente bisogno di una seria riflessione e discussione sull’intrinseca dimensione etica dell’intelligenza artificiale, e del suo governo responsabile”. Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Etica Riflessione All8217iss Card