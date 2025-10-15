Etica e Ai riflessione all’Iss con il card Parolin

Il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha tenuto una lectio magistralis all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della nascita del Centro Nazionale Intelligenza Artificiale e Tecnologie Innovative per la Salute. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Etica e Ai, riflessione all’Iss con il card. Parolin

