Estrazione gas nei pressi del lago di Bomba | audizione in Regione

IlUn confronto sulla proposta di realizzare un giacimento estrattivo di gas in prossimità del lago di Bomba si è tenuto martedì in conferenza dei capigruppo, nella sede della Regione Abruzzo.Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha accolto le richieste di audizione presentate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Programma della settimana! LUNEDÌ 13 OTTOBRE ? estrazione biglietti omaggio per lo spettacolo di Niccolò Fabi MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE estrazione biglietti omaggio per gli spettacoli di La Sfera Danza inaugurazione della seconda collettiva di S - facebook.com Vai su Facebook

Capigruppo su estrazione gas Lago di Bomba e precari sistema giustizia in Abruzzo - Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Ab ... Come scrive abruzzonews24.com

Estrazione gas lago di Bomba, questione in Consiglio Abruzzo - La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale abruzzese ha audito, alla luce della richiesta dei consiglieri regionali Alessio Monaco (AVS) e Pierpaolo Pietrucci (PD) accolta dal presidente del ... Scrive ansa.it

ESTRAZIONE GAS LAGO DI BOMBA E PRECARI GIUSTIZIA: CONFRONTO IN CAPIGRUPPO - L’AQUILA – Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha accolto le richieste di audizione in Conferenza dei Capigruppo, presentate dai consiglieri Alessio Monaco (AVS) e Pie ... abruzzoweb.it scrive