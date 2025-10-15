Estorsioni sul funerale di papà le rivelazioni choc di Lukaku | cosa sta accadendo al calciatore

Oltre allo strazio per l'improvvisa perdita del padre, Romelu Lukaku deve patire ancora a causa dell'impossibilità di riportare il Belgio la salma di Roger: le rivelazioni choc fatte dall'attaccante del Napoli e dal fratello Jordan rivelano che le responsabilità sono da ricercare tra i familiari, a causa di un "sabotaggio" e di reiterati "tentativi di estorsione". Una situazione surreale, che impedisce a una ferita già dolorosissima di rimarginarsi e rivela il tentativo da parte di alcuni congiunti di lucrare addirittura sulla sofferenza del lutto. Roger è venuto a mancare lo scorso 28 settembre all'età di 58 anni quando si trovava a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove era tornato a vivere dopo la separazione dalla madre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

