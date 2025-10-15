Estensi ’chiuso’ quasi mille firme | Bolletta Clara non la paghiamo

"La petizione? Siamo oltre le 800 firme, sta andando benissimo", esulta Andrea Bonazza, titolare con la compagna del bar Fiat Lux. La mobilitazione per chiedere una rotonda all’ingresso del lido Estensi sta dando i suoi frutti. Mobilitazione scattata nei giorni scorsi, quando le squadre di Anas hanno chiuso quell’ingresso al lido da Ferrara. "Adesso si può svoltare solo se si proviene da Ravenna, l’uscita è consentita invece verso Ferrara. Una doccia fredda per le nostre attività economiche". Rischiano di subire il maggior danno i negozi che si trovano in via Dante e in tutta quella zona, fino all’altro giorno considerata l’ingresso principale di Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

