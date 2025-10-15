Esposito o Camarda chi è il 9 del futuro? Sei punti per confrontarli e capirli
Sono giovanissimi, hanno già spazio in Serie A, in futuro si giocheranno il derby di Milano e una maglia in azzurro. Ecco chi sono, chi possono essere e cosa ancora manca a Pio e Francesco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Esposito o Camarda, chi è il 9 del futuro? Sei punti per confrontarli e capirli - X Vai su X
? Nell'era di Esposito, Camarda, Yildiz, a distanza di anni si può tranquillamente dire che Mario Balotelli è stato il giovane che ha avuto l'impatto più devastante in Serie A negli ultimi 20 anni. Considerando in quegli anni il livello generale della Serie A, - facebook.com Vai su Facebook
Viva Pio Esposito (e pure Francesco Camarda), ma adesso basta! - Il giovane centravanti dell'Inter sta bruciando le tappe e merita gli elogi, in un momento di profonda crisi del calcio italiano. Da msn.com