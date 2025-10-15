Esplosione via dei Gordiani ecco il progetto per ricostruire la scuola Balzani

La scuola Romolo Balzani, distrutta dall’esplosione dello scorso 4 luglio, tornerà operativa per l’inizio del prossimo anno scolastico, a settembre 2026.Lo fa sapere il Campidoglio, annunciando che la giunta capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione dell’edifico di via dei Gordiani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

