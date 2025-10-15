Esplosione uccide tre carabinieri la strage della follia orchestrata dai fratelli Ramponi | orfani e isolati L' incidente mortale e il tracollo con il debito

CASTEL D'AZZANO (VERONA) - Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli. Che a un certo punto si. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Esplosione uccide tre carabinieri, la strage della follia orchestrata dai fratelli Ramponi: orfani e isolati. L'incidente mortale e il tracollo con il debito

Altri contenuti sullo stesso argomento

Esplosione uccide carabinieri, chi sono i tre fratelli del casolare occupato: "Gesto volontario e premeditato" - X Vai su X

Un’esplosione uccide tre carabinieri impegnati in uno sfratto. Dai droni i militari avevano scoperto sui tetti la presenza di molotov. L’innesco: una bombola di gas. L’onda d’urto ha distrutto la struttura - facebook.com Vai su Facebook

Castel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero. panorama.it scrive

Esplosione uccide carabinieri, chi sono i tre fratelli del casolare occupato: "Gesto volontario e premeditato" - Sono queste le parole utilizzate dal procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, ... iltempo.it scrive

I carabinieri uccisi in Veneto. Lacrime per il brigadiere Daprà - Il dolore e il cordoglio per la tragica esplosione nel Veronese, costata la vita a tre carabinieri, tocca da vicino anche Pavia. Secondo msn.com