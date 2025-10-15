Esplosione nel Veronese | l’omaggio di Milo Manara ai carabinieri rimasti uccisi
Il fumettista ha pubblicato sui suoi profili social un disegno per i militari morti a Castel D’Azzano durante lo sgombero di un casolare riempito di gas e fatto saltare in aria da tre fratelli che vivevano lì. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Esplosione nel veronese: sale a 26 il bilancio dei feriti oltre 3 carabinieri uccisi. Arrestati i tre fratelli
Esplosione durante sgombero abitazione nel Veronese, morti tre carabinieri - Tregua fragile a Gaza, ancora palestinesi uccisi
Esplosione nel veronese, Milo Manara omaggia i Carabinieri - E' il disegno comparso questa sera sui profili social di Milo Manara, lo storico disegnatore verone