Esplosione nel Veronese | l’omaggio di Milo Manara ai carabinieri rimasti uccisi

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fumettista ha pubblicato sui suoi profili social un disegno per i militari morti a Castel D’Azzano durante lo sgombero di un casolare riempito di gas e fatto saltare in aria da tre fratelli che vivevano lì. 🔗 Leggi su Repubblica.it

esplosione nel veronese l8217omaggio di milo manara ai carabinieri rimasti uccisi

© Repubblica.it - Esplosione nel Veronese: l’omaggio di Milo Manara ai carabinieri rimasti uccisi

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione veronese l8217omaggio miloEsplosione nel veronese, Milo Manara omaggia i Carabinieri - E' il disegno comparso questa sera sui profili social di Milo Manara, lo storico disegnatore verone ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Veronese L8217omaggio Milo