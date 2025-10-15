Esplosione di Castel d' Azzano funerali di Stato per i tre carabinieri morti

«Ci saranno funerali di Stato, si. E io tornerò per i funerali e tornerò a visitare i feriti». Questo l'annuncio fatto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'incontro con la stampa avvenuto martedì al termine della sua visita all'ospedale di Borgo Trento, dove sono ricoverati alcune delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Vicinanza all'arma dei carabinieri e cordoglio per la tragedia di Castel d'Azzano L’Amministrazione comunale di Santa Caterina d’Este esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta durante uno sgombero a Castel d’Azzano (Verona), che è c - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Esplosione Castel D'Azzano, lutto nazionale per i 3 #carabinieri morti #14ottobre #cronaca #CastelDAzzano #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ - X Vai su X

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. ansa.it scrive

La donna responsabile dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano in una vecchia intervista: «Faccio saltare tutto» - Maria Luisa Ramponi è stata fermata per l'esplosione del casolare a Castel D'Azzano che ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 15 persone fra militari, agenti di polizia e vigili d ... Riporta tg.la7.it

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Segnala ilmessaggero.it