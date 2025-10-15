Esplosione Castel d’Azzano Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri

Tg24.sky.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, ieri mattina a Castel D'Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazie Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali. Intanto il governo ha deciso di proclamare il lutto nazionale per il giorno in cui si celebreranno i funerali dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

esplosione castel d8217azzano procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri

© Tg24.sky.it - Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

esplosione castel d8217azzano procuraCastel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi ... Si legge su tg24.sky.it

esplosione castel d8217azzano procuraCastel d’Azzano, la Procura apre l’ipotesi di strage. Intanto il bilancio sale a tre morti e 25 feriti - Sono 25 i feriti nell’esplosione di Castel d’Azzano, tre i Carabinieri morti e un lutto nazionale. panorama.it scrive

esplosione castel d8217azzano procuraTragica esplosione a Castel d'Azzano: cos'è successo e chi sono i tre Carabinieri rimasti uccisi - Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero. Segnala nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D8217azzano Procura