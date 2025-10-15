Esplosione Castel d’Azzano Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri

Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, ieri mattina a Castel D'Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Grazie Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali. Intanto il governo ha deciso di proclamare il lutto nazionale per il giorno in cui si celebreranno i funerali dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

? Esprimo profondo cordoglio per la tragica esplosione intenzionalmente provocata questa mattina a Castel d’Azzano, nel veronese, in cui hanno perso la vita tre carabinieri e sono rimasti feriti numerosi militari, agenti di polizia e vigili del fuoco. Un gesto foll - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Esplosione Castel D'Azzano, lutto nazionale per i 3 #carabinieri morti #14ottobre #cronaca #CastelDAzzano #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ - X Vai su X

Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castel d’Azzano, lutto nazionale e funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi ... Si legge su tg24.sky.it

Castel d’Azzano, la Procura apre l’ipotesi di strage. Intanto il bilancio sale a tre morti e 25 feriti - Sono 25 i feriti nell’esplosione di Castel d’Azzano, tre i Carabinieri morti e un lutto nazionale. panorama.it scrive

Tragica esplosione a Castel d'Azzano: cos'è successo e chi sono i tre Carabinieri rimasti uccisi - Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero. Segnala nordest24.it