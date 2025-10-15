Esplosione a Verona venerdì a Padova i funerali dei tre carabinieri morti
Il governo ha deciso il lutto nazionale e i funerali di Stato per i tre carabinieri morti ieri vicino a Verona mentre intervenivano per sgomberare un edificio occupato. Le esequie si terranno venerdì. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
