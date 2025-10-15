Esplosione a Verona i Ramponi erano strani lavoravano solo di notte | Chi sono i tre fratelli fermati

Il gas come metodo anti-sfratto, il mutuo insostenibile, l'isolamento: i vicini descrivono Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Il sindaco di Castel D'Azzano: "Non hanno mai chiesto aiuto al Comune". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione a Verona, "i Ramponi erano strani, lavoravano solo di notte" | Chi sono i tre fratelli fermati

Altre letture consigliate

L'esplosione in un casolare alle porte di #Verona durante uno sgombero. La procura indaga per omicidio premeditato, non si esclude la strage - X Vai su X

Verona, ecco chi erano i tre carabinieri morti nell'esplosione durante la perquisizione di un'abitazione ? mdst.it/4omvCP5 - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione uccide tre carabinieri, la strage della follia orchestrata dai fratelli Ramponi: orfani e isolati. L'incidente mortale e il tracollo con il debito - Una fattoria con una quarantina di mucche, i campi coltivati con ortaggi intorno e al centro la casa in cui erano cresciuti i tre fratelli. Riporta ilgazzettino.it

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - Si legge su ilmessaggero.it

Carabinieri uccisi, il piano omicida dei fratelli Ramponi, dall'orario scelto con cura all'esplosione e la fuga nei campi: cosa è successo, minuto per minuto - Sono le cifre che definiscono la complessa operazione voluta dal procuratore generale della Repubblica di Verona e finita in tragedia. Come scrive msn.com