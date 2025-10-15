Esplosione a Castel D' Azzano il video del momento dello scoppio | le immagini drammatiche

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video delle autorità i momenti terribili dell'esplosione a Castel D'Azzano (Verona), dove hanno perso la vita tre carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

esplosione a castel d azzano il video del momento dello scoppio le immagini drammatiche

© Notizie.virgilio.it - Esplosione a Castel D'Azzano, il video del momento dello scoppio: le immagini drammatiche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esplosione castel d azzanoEsplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Come scrive tg24.sky.it

esplosione castel d azzanoCastel d’Azzano, il momento dell’esplosione in un video: il boato che ha ucciso i tre carabinieri - Un filmato girato pochi istanti prima dell'esplosione Castel D'Azzano mostra il boato che ha ucciso i tre carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide ... Scrive msn.com

esplosione castel d azzanoEsplosione Castel D'Azzano, il procuratore: «Scena apocalittica. È omicidio premeditato e volontario» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D Azzano