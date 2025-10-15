Esplosione a Castel d' Azzano il momento in cui è scoppiato tutto VIDEO

Affaritaliani.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video girato durante la perquisizione si sente la fortissima esplosione che ha ucciso tre carabinieri a Castel d’Azzano, nel Veronese. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

esplosione a castel d azzano il momento in cui 232 scoppiato tutto video

© Affaritaliani.it - Esplosione a Castel d'Azzano, il momento in cui è scoppiato tutto. VIDEO

