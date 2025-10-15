Esplosione a Castel d' Azzano il momento in cui è scoppiato tutto VIDEO

Nel video girato durante la perquisizione si sente la fortissima esplosione che ha ucciso tre carabinieri a Castel d’Azzano, nel Veronese. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Esplosione a Castel d'Azzano, il momento in cui è scoppiato tutto. VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il momento dell’esplosione al casolare a Castel d'Azzano durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. 25 feriti. L'edificio completamente distrutto. Gesto volontario per gli inquirenti, fermati tre fratelli che avevano occupato la struttura, per loro si ipotizza il reato di - facebook.com Vai su Facebook

In un video il momento dell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano durante sgombero. Morti 3 carabinieri, si ipotizza il reato di strage - X Vai su X

Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione Castel d’Azzano, Procura contesta reato strage per la morte dei 3 carabinieri ... Secondo tg24.sky.it

Esplosione Castel D'Azzano, il procuratore: «Scena apocalittica. È omicidio premeditato e volontario» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da ilmattino.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 17 feriti: fermati tre fratelli. Funerali di Stato e lutto nazionale - Tre carabinieri sono morti e 17 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel ... Secondo ilmattino.it