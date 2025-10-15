Esplosione a Castel d' Azzano il cordoglio dell' Anc Chieti per i tre carabinieri morti e la vicinanza ai 25 feriti

Cordoglio dalla sezione di Chieti dell'Associazione nazionale carabinieri per l'esplosione che, nelle prime ore del mattino di martedì 14 ottobre, ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 25 persone a Castel d'Azzano (Verona). Tra le persone coinvolte, c'è anche un giovane. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

