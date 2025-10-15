Esplode casa da sgomberare uccisi tre carabinieri Meloni | Funerali di Stato
Tragedia nel Veronese, tre fratelli hanno fatto saltare un casolare riempiendolo di gas Una ventina i feriti tra militari, poliziotti e vigili del fuoco. Il premier: «Lutto nazionale».. Da Mattarella alla Elly Schlein: chi ora fa scendere in campo il «generale cordoglio» e «l’ufficiale sdegno», in passato ha criticato gli uomini in divisa perché facevano il loro dovere. Chissà se lo farà al prossimo corteo?. Valerio Daprà e Marco Piffari erano i veterani, Davide Bernardello il più giovane.. Lo speciale contiene tre articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
