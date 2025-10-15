EsperiMusme | Il tessuto forzuto | alla scoperta dei muscoli!

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno i muscoli lavorano per noi: ci fanno camminare, correre, saltare, ma anche scrivere, disegnare o sorridere! Le gambe ci portano ovunque, le spalle sollevano gli zaini più pesanti, le dita tengono la penna, e persino il nostro apparato digerente si muove senza che ce ne accorgiamo. Ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Esperimusme Tessuto Forzuto Scoperta