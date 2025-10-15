EsperiMusme | Il tessuto forzuto | alla scoperta dei muscoli!
Ogni giorno i muscoli lavorano per noi: ci fanno camminare, correre, saltare, ma anche scrivere, disegnare o sorridere! Le gambe ci portano ovunque, le spalle sollevano gli zaini più pesanti, le dita tengono la penna, e persino il nostro apparato digerente si muove senza che ce ne accorgiamo. Ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Entra al MUSME questo Halloween…tra antichi strumenti, curiosità mediche e brividi da laboratorio! Il 31 ottobre il museo si trasforma in un luogo pieno di misteri e sorprese! Per i più piccoli: un divertente laboratorio EsperiMUSME di Halloween dove i b - facebook.com Vai su Facebook