Esercito israeliano | Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa | Attesi per oggi altri quattro corpi

Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". Trump: "Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esercito israeliano: "Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa" | Attesi per oggi altri quattro corpi

Mentre social, media e uffici stampa occidentali unificati celebrano Donald Trump e il suo piano, nella realtà accade che l’esercito israeliano abbia appena ucciso a freddo nove palestinesi solo nella giornata di oggi. Il “motivo”? Perché sette civili palestinesi a - facebook.com Vai su Facebook

Morti della tregua. L'esercito israeliano uccide 5 palestinesi: "Hanno varcato la linea gialla" - X Vai su X

Esercito israeliano: "Hamas ha consegnato altre quattro salme alla Croce Rossa" - L'esercito israeliano rende noto che Hamas ha consegnato alla Croce Rossa quattro bare con le salme di ostaggi deceduti. msn.com scrive

Hamas "sposta gli ostaggi in superficie". Scudi umani per l'offensiva israeliana a Gaza City - In vista dell'operazione dell'esercito israeliano per conquistare Gaza City, Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, ... Riporta iltempo.it

Cosa è stato rispettato e cosa no dell'accordo tra Israele e Hamas finora - Ritiro parziale dell’esercito israeliano, liberazione di ostaggi e prigionieri, aiuti umanitari facevano parte della prima fase del piano Trump. Si legge su ilfoglio.it