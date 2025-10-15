Esercitazione nel porto di Ancona su Msc Lirica | simulato l' abbandono-nave causa incendio
ANCONA – Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, sulla nave da crociera MSC Lirica ormeggiata nel porto di Ancona, un’importante esercitazione supervisionata dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera che ha condiviso con il comando della nave la simulazione di uno scenario complesso di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PortoTorres. Coinvolti il #Nucleoelicotteri di #Alghero e i #sommozzatori di #Cagliari e #Sassari in un'esercitazione per migliorare le competenze operative - facebook.com Vai su Facebook
Italian port days, alla scoperta del porto di Ancona con visite guidate allo scalo dorico - La manifestazione nazionale coordinata da Assoporti ideata per far conoscere gli scali portuali alle comunità e per valorizzare il legame che unisce il cluster marittimo alle città di cui fanno parte ... Come scrive anconatoday.it