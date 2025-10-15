Escursionista si infortuna sul Monte Ortigara | 62enne soccorso in elicottero
Attorno alle 13 di mercoeldì il Soccorso alpino dell’Altopiano dei Sette Comuni è intervenuto sul sentiero 839, poco sotto la cima del Monte Ortigara, per prestare aiuto a un escursionista rimasto ferito. L’allarme è scattato dopo la richiesta di soccorso del gruppo di quattro persone di cui. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Incidente sull’Ortigara: per l’escursionista ferito interviene l’elicottero - L'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto oggi intorno alle 13 sul Monte Ortigara per prestare soccorso ad un escursionista di 62 anni di Verona ... Si legge su ecovicentino.it