Escursioni cultura cibi da strada e birra fresca | tutti gli eventi del fine settimana

Terzo fine settimana di ottobre con numerosi appuntamenti che mirano a soddisfare i gusti più disparati. La redazione di Chieti Today ha selezionato alcune delle proposte più interessanti fra quelle in programma; per consultare il calendario completo basta cliccare sulla sezione dedicata, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Prosegue il programma di escursioni RADICI IN CAMMINO - Passeggiate tra natura, cultura e storia Sabato 18 ottobre, pomeriggio Il mulino della Sforzesca e Bosco Verani Durata: 4 ore Visita al Mulino della Sforzesca, abitato e perfettamente conservato, - facebook.com Vai su Facebook

Camminare nei Borghi della Laga: escursioni, cultura e comunità https://abruzzonews.eu/giornata-del-camminare-2025-monti-laga-681174.html?_unique_id=68e6c813c9b91… - X Vai su X

Escursioni, buon cibo e spettacoli: dal 31 agosto torna «Fungolandia» - Si parte sabato 31 agosto con un laboratorio di degustazione per famiglie con protagonisti i formaggi della Valle Brembana a Olmo al Brembo, il concerto del violinista Jacopo Ogliari a chiusura della ... Riporta ecodibergamo.it

Cibo da strada in festival - profit “Streetfood” che il 22 e 23 maggio a Marciano della Chiana (Arezzo), nel cuore della Toscana, ... Si legge su vita.it

"A morsi e bocconi", ventotto cibi di strada raccontati da Roberto Campagna - Si chiama “A morsi e bocconi” ed è l'ultimo libro di Roberto Campagna, giornalista, scrittore e profondo conoscitore del territorio. Segnala ilmessaggero.it