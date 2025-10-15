Esame di Stato su 4 discipline Carta docente ai precari e per biglietti aerei assicurazione sanitaria GPS II ciclo corsi Indire validità titolo ITP e molto altro Decreto scuola approvato al Senato

Orizzontescuola.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aula del Senato ha approvato il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell'esame di Stato per le superiori che tornerà a chiamarsi 'esame di Maturità'. Il provvedimento passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Diversi gli aspetti, tra questi la Carta del docente, assicurazione sanitaria, cittadinanza e voto in condotta, formazione del personale, GPS, ITP, viaggi di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

