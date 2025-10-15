Esame di Stato su 4 discipline Carta docente ai precari e per biglietti aerei assicurazione sanitaria GPS II ciclo corsi Indire validità titolo ITP e molto altro Decreto scuola approvato al Senato
L'aula del Senato ha approvato il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell'esame di Stato per le superiori che tornerà a chiamarsi 'esame di Maturità'. Il provvedimento passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva. Diversi gli aspetti, tra questi la Carta del docente, assicurazione sanitaria, cittadinanza e voto in condotta, formazione del personale, GPS, ITP, viaggi di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Esame di stato avvocati 2025, come funziona? La guida completa - Domanda entro l'11 novembre, scritto unico l'11 dicembre 2025: guida completa a costi, scadenze, punteggi minimi e tutele per candidati con DSA. Come scrive money.it
Tutto sulla Maturità 2025: come funziona, materie, commissioni, possibili tracce - L'esame si compone di tre prove: due scritte ed un colloquio orale (in alcuni casi è presente una terza prova scritta). Si legge su ilmattino.it