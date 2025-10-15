Esame col trucco aveva microcamera

La Polizia Stradale – sezione di Polizia Giudiziaria di Ascoli– ha scoperto un elaborato sistema escogitato da un cittadino pakistano di 30 anni per superare l'esame teorico della patente di guida senza studiare. L'uomo si era presentato nella sede della Motorizzazione Civile di Ascoli insieme agli altri candidati, pronto a sostenere la prova. Durante l'esame, tuttavia, l'esaminatore si è insospettito notando che il giovane indossava un piccolo auricolare, apparentemente non collegato a nessun dispositivo visibile. Non potendo procedere a un controllo diretto, il funzionario ha richiesto l'intervento della Polizia Stradale.

