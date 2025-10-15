Esagitata all' ospedale di Rivoli aggredisce un medico due guardie e un carabiniere | arrestata

Un'italiana di 32 anni, residente a Collegno, è stata arrestata nella notte di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli con le accuse di violenza e minaccia a personale sanitario, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Era stata trasportata in ambulanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

