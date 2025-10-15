Sara Errani è stata la protagonista del primo episodio di “Back in the game”, un nuovo format targato Reale Mutua e in onda su Sky Sport Arena. Durante l’intervista, la leggenda del tennis italiano – ex numero uno al mondo e sei volte campionessa slam in doppio – ha affrontato svariati argomenti, partendo ovviamente dai primi passi mossi imbracciando una racchetta. Le parole di Sara Errani. Proprio da ragazzina, Sarita si trasferì a Miami presso l’accademia di Nick Bollettieri: «Ho deciso di fare questa esperienza quando avevo 12 anni, sono stata là sette mesi. Mi ha lasciato cose negative, però mi ha fatto anche crescere tantissimo, quindi è stata una parte molto importante della mia carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Errani: «L’esperienza da Bollettieri mi ha lasciato cose negative, però mi ha fatto anche crescere»