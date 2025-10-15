Eredità Agnelli spunta la bozza di donazione a Edoardo il giorno prima della morte
Tra le carte dell’inchiesta sull’eredità Agnelli emerge una bozza di atto notarile del 14 novembre 2000 con cui l’Avvocato avrebbe donato al figlio Edoardo la nuda proprietà del 25% della Dicembre, la holding di famiglia. Meno di 24 ore dopo, la tragedia. Al link qui sotto è possibile scaricare e consultare il documento integrale. Domani in edicola il racconto completo dei misteri dell'eredità contesa della famiglia Agnelli. 1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf. 🔗 Leggi su Laverita.info
