Tra le carte dell’inchiesta sull’eredità Agnelli emerge una bozza di atto notarile del 14 novembre 2000 con cui l’Avvocato avrebbe donato al figlio Edoardo la nuda proprietà del 25% della Dicembre, la holding di famiglia. Meno di 24 ore dopo, la tragedia. Al link qui sotto è possibile scaricare e consultare il documento integrale. Domani in edicola il racconto completo dei misteri dell'eredità contesa della famiglia Agnelli. 1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Eredità Agnelli, spunta la bozza di donazione a Edoardo il giorno prima della morte