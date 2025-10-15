Eredità Agnelli spunta bozza notarile con passaggio di quota ‘Dicembre srl’ dall’Avvocato a Edoardo Legali Elkann | Irrilevante
Nuovo capitolo della vicenda legata all’ eredità Agnelli. Una bozza notarile senza firme, risalente a 25 anni fa, farebbe riferimento alla presunta volontà del presidente della Fiat Gianni Agnelli di cedere quote della ‘Dicembre Srl’ al figlio Edoardo, morto suicida a 46 anni appena 24 ore dopo la stesura di quel documento, il 15 novembre del 2000. E’ quanto emerge dal documento pubblicato in esclusiva da ‘Il Fatto Quotidiano’. “ Siamo sconcertati dinanzi all’utilizzo mediatico di documenti processuali che non hanno alcun valore giuridico e che sono stati considerati del tutto irrilevanti anche nello stesso procedimento nel quale sono stati raccolti, con l’unico scopo di suscitare sensazionalismo nell’opinione pubblica”, affermano in una nota i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra commentando tali indiscrezioni di stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
