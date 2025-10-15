Eredità Agnelli l’ultima svolta dalle carte | L’Avvocato voleva donare un quarto delle quote della Dicembre al figlio Edoardo 24 ore prima del suicidio

Il documento, un dattiloscritto di quattro pagine, riporta in alto a destra del suo frontespizio due timbri: “ BOZZA ” e “ 14 novembre 2001 ”. Esattamente 24 ore prima di una tragedia che avrebbe sconvolto la famiglia Agnelli. Nelle ultime righe della seconda pagina, esplicitando l’intestazione della bozza (“ Atto di donazione di nuda proprietà ”), si legge che “il signor Giovanni Agnelli dona al signor Edoardo Agnelli, che accetta, la nuda proprietà. Riservandosi l’usufrutto generale vitalizio di una quota di lire 5 miliardi della DICEMBRE Società semplice, con sede in Torino.”. Una bozza, redatta dal notaio con ogni evidenza su indicazione e istruzioni di Gianni Agnelli, che però non si trasformerà mai in un atto definitivo ed esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

