Eredità Agnelli le tempistiche da brivido della successione | Avvocato pronto a donare la Dicembre a Edoardo il giorno prima della sua morte

Torinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo il testamento inedito del 1998, con cui sembra che Gianni Agnelli non volesse affatto lasciare il 25% della società Dicembre al nipote John Elkann. Adesso spunta anche una bozza di atto con cui l’Avvocato avrebbe disposto la donazione della nuda proprietà di una parte della cassaforte di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Agnelli Tempistiche Brivido