Eredità Agnelli emersa bozza di donazione del 25% di Dicembre al figlio Edoardo datata 14 novembre 2000 giorno prima della sua morte
Una bozza del 14 novembre 2000 indica che Gianni Agnelli voleva donare al figlio Edoardo il 25% della Dicembre. Il giorno dopo, la tragedia di Fossano Nuovo colpo di scena sul mistero dell'eredità di Gianni Agnelli. È stata infatti ritrovata una bozza di un documento di donazione del 25% dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tra le carte dell’inchiesta sull’eredità Agnelli emerge una bozza di atto notarile del 14-11-2000 con cui l’Avvocato avrebbe donato al figlio Edoardo la nuda proprietà del 25% della Dicembre, la holding di famiglia. Meno di 24 ore dopo, la tragedia @FdQdT - X Vai su X
Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento olografo dell’Avvocato verso il figlio Edoardo. Ecco che cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook
Eredità Agnelli, spunta bozza notarile con passaggio di quota ‘Dicembre srl’ dall’Avvocato a Edoardo. Legali Elkann: “Irrilevante” - Una bozza notarile senza firme, risalente a 25 anni fa, farebbe riferimento alla presunta volontà del ... Come scrive msn.com
Eredità Agnelli, le nuove carte segrete: spunta una bozza di donazione della Dicembre a Edoardo il giorno prima della sua morte - I documenti sono tra quelli ritrovati dalla Guardia di Finanza di Torino presso lo studio Grande Stevens,‘insieme con nozze di verbali di assemblea della cassaforte dell’impero di Gianni Agnelli. Si legge su milanofinanza.it
Eredità Agnelli, l’ultima svolta dalle carte: “L’Avvocato voleva donare un quarto delle quote della Dicembre al figlio Edoardo 24 ore prima del suicidio” - Gianni Agnelli voleva donare al figlio Edoardo un quarto della Dicembre, la società che controlla l'impero familiare ... Si legge su ilfattoquotidiano.it