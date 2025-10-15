Eraldo Affinati | Educare quello slancio di entrare in relazione con i propri studenti
L’INTERVISTA. Lo scrittore e insegnate sabato 18 ottobre a Bergamo Incontra con il suo libro: «Ogni ragazzo è speciale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
L'intervista a Eraldo Affinati @SanPaoloEditore @donTonio66 - X Vai su X
Dietro ogni volto, ancor più nei giovani, c’è un desiderio di senso, una domanda di felicità. @evacrosetta intervista Eraldo Affinati, scrittore, docente e cofondatore della scuola Penny Wirton #PapaLeoneXIV #sullaviadidamasco domenica 12 ottobre ore 7. - facebook.com Vai su Facebook
Eraldo Affinati: «Educare, quello slancio di entrare in relazione con i propri studenti» - Lo scrittore e insegnate sabato 18 ottobre a Bergamo Incontra con il suo libro: «Ogni ragazzo è speciale». Si legge su ecodibergamo.it
Scuola, parla Eraldo Affinati: “Foscolo e Leopardi sono vecchi? Reinventiamoli” - L’insegnante e scrittore, creatore delle scuole Penny Wirton per stranieri, riflette in un libro e qui sul suo mestiere: “Serve un profondo lavoro su se stessi” ... Segnala repubblica.it
Come descrivereste la vostra scuola con una metafora? - Le metafore più ricorrenti rimandano al malessere e a una dimensione opprimente: la scuola è gabbia, manicomio, purgatorio, inferno. Scrive repubblica.it